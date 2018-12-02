ماذا يحدث في باريس الآن؟

شهدت بعض المناطق في باريس هدوءاً حذراً مع انحسار الاحتجاجات التي شارك فيها 75 ألف في مختلف أنحاء فرنسا وفقاً للداخلية الفرنسية.

واسفرت الاحتجاجات عن إحراق سيارات وإشعال الإطارات، فيما اعتقلت السلطات 278 شخصاً وأصيب أكثر من كما اشتبك المتظاهرون مع رجال الأمن وأضرموا النيران في المباني والسيارات قرب قوس النصر الشهير وتم إغلاق 19 محطة لقطارات الأنفاق ومتاجر رئيسية .

وعبر الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” عن غضبه إزاء الإحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت على هامش تحرك احتجاجي لحركة”السترات الصفراء ” مؤكداً أنه ” لن يرضى أبداً بالعنف” لأنه على حد قوله لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع .

وانتقد ” ماكرون ” ، في ختام قمة مجموعة العشرين مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر تحت زعم الإحتجاجات .