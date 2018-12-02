شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع يثمن قرار الحكومة رفض خصخصة المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حزب التجمع، إنه تلقى بارتياح شديد نفي مجلس الوزراء نية الحكومة خصخصة المجمعات الاستهلاكية التعاونية التي يبلغ عددها 3400 مجمع وترك أمر إداراتها للقطاع الخاص، والتخلص من العاملين بها.

وأضاف التجمع فى بيان اليوم، أن نفي الحكومة يعني رفضها رفع يد الدولة عن التحكم في الأسعار، بالإبقاء علي الملكية العامة لتلك المجمعات التي يستفيد من خدمتها المتنوعة محدودي الدخل والفقراء، وهم أغلبية المواطنين في مصر، كما أن الإقدام على إجراءات خصخصة وبيع المجمعات الاستهلاكية يفتقد إلى رؤية تضع بعيني الاعتبار ، قضية العدالة الاجتماعية في قرارات الدولة وسياساتها.