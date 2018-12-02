شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مزدحم لرئيس النواب ولقاء مع "الدفاع" بالبرلمان الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجندة حافلة لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حيث يعقد عدد من اللقاءات مع عدد من ممثلي البرلمانات الدولية وسفراء الدول الأجنبية، من بينهم لقاء مع وفد لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الفرنسي بحضور اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

ويلتقي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ظهر اليوم، وفد جمعية الصداقة المصرية السعودية، وذلك عقب لقاء نظيرتها بالبرلمان المصرى.

ومن المتوقع، أن يلتقي رئيس مجلس النواب، سفير دولة النرويج لدي مصر ستين روسنس، وكذلك سفير دولة العراق السفير حبيب الصدر.