شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال البرنامج التدريبى لوفد أمامة مجلس الشورى داخل البرلمان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، البرنامج التدريبى الذى ينظمة معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى ، تحت عنوان " برنامج تعريفى " عن مجلس النواب المصرى: " قراءة فى آليات عمله".

وتستمر فاعليات البرنامج التدريبي خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، في إطار تعريز العلاقات بين البرلمانيين المصري ونظيرة العماني.

يأتي البرنامج التدريبي، فى إطار أنشطة معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المستمرة، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى، فى ضوء اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.