ترند الموجز|شبورة وأمطار بهذه المناطق..وتعليق قوي من أديب على ثورة فرنسا..وحرب متبادلة بين الأهلي والزمالك..ومفاجأة من هيفاء وهبي بعد صورها المثيرة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "سبت الغضب" يشعل ثورة فرنسا.. عنف وسلب ونهب.. ومئات المعتقلين والمصابين.. وتصريحات مستفزة من ماكرون.. وتعليق قوي من عمرو أديب، و"عبد الحفيظ" يثير الجدل بتصريحات "حكام الزمالك".. ومشادة عنيفة مع "عصام عبد الفتاح".. ورد شديد اللهجة من أمير مرتضى، والأهلي يشعل صراع "الميركاتو الشتوي" مع الزمالك مبكرا بصفقة وتجديد ومدرب أجنبي، وعلى غرار "رانيا يوسف".. صور متداولة لهيفاء وهبي تثير الغضب.. والفنانة اللبنانية تفجر مفاجأة في أول رد لها، وطقس الإثنين: شبورة وأمطار بهذه المناطق.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"سبت الغضب" يشعل ثورة فرنسا.. عنف وسلب ونهب.. ومئات المعتقلين والمصابين.. وتصريحات مستفزة من ماكرون.. وتعليق قوي من عمرو أديب (فيديو وصور)

ازدادت حدة التظاهرات التي تشهدها فرنسا احتجاجا علي رفع أسعار الوقود، والضرائب، والتي عرفت باسم احتجاجات "السترات الصفراء"، وشهدت باريس أعمال تخريب وسلب ونهب، ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط مئات المصابين والمعتقلين.

وتصاعدت المواجهات بين الأمن الفرنسي والمتظاهرين السبت، واستخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمحاولة تفريق صفوف المحتجين، الذين يهتفون بطلب استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ولم تقتصر المظاهرات في العاصمة باريس، فقط بل شملت جميع أنحاء البلاد، ومنها مدينة مرسيليا التي شهدت حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تقوم بمحاولة تفريقهم عن طريق استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

سلب ونهب المتاجر والمحالات وإغلاق "قوس النصر"

وفي سياق متصل، أغلقت الشرطة الفرنسية أعلى شارع الشانزليزيه بشكل تام، كما انتشرت عمليات السلب والنهب للمتاجر والمحالات، مما أسفر عن إغلاقها وتضرر المئات من أصحاب الأعمال، كما ازدادت أعمال العنف وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت متحدثتان لرويترز إن محلات جاليرى لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها فى وسط باريس مع تصاعد حدة العنف فى العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيش.

وذكر تلفزيون (بي.إف.إم) أنه تم إغلاق 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس السبت وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين من أصحاب السترات الصفراء وشرطة مكافحة الشغب في أنحاء العاصمة مع حلول الليل.

وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب "قوس النصر"، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وذكرت قناة "الحدث" أن متظاهرين فرنسيين حاولوا إطفاء شعلة "الجندي المجهول".

وقررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق "قوس النصر" الأحد أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.

الداخلية الفرنسية: 287 معتقلا وأكثر من 100 مصاب

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، ارتفاع أعداد المعتقلين فى الاحتجاجات إلى 287 شخصًا.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن ما لا يقل عن 100 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة بالعاصمة باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسى، إن هناك حركة منظمة يقودها محترفون وراء أعمال الشغب فى باريس.

صحيفة "لوبوان": ما يحدث في فرنسا نذر ثورة

وتحول احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب، السبت، في العاصمة باريس، وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء، في مواجهات اعتبرتها صحيفة "لوبوان" بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.

ماكرون: ما يحدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي للغضب

من جانبه، ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالأحداث التي شهدتها بلاده جراء الاحتجاجات التي خرجت تحت مسمى "السترات الصفراء" بسبب أسعار الوقود.

وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، قال ماكرون إن "ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي للغضب المشروع"، حسبما نقل في حسابه على موقع "تويتر".

وأضاف ماكرون أنه "لا يوجد سبب يبرر تعرض الشرطة لهجوم، أو نهب المحال، أو إحراق المباني العامة أو الخاصة، أو تهديد المارة أو الصحفيين، بحيث يتم تدنيس قوس النصر".

واعتبر أن "مرتكبي هذا العنف لا يريدون التغيير، فهم لا يريدون أي تحسن، بل يريدون الفوضى، فهم يخونون الأسباب التي يدعون أنهم يخدمونها ويتلاعبون بها. سيتم تحديدهم ومحاسبتهم في المحكمة".

وتابع: "عند عودتي، سأعقد اجتماعاً مشتركاً بين الوزارات مع الخدمات ذات الصلة. سأحترم دائماً الاحتجاج، وسأصغي دائماً إلى المعارضة، لكنني لن أقبل أبداً العنف".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد خلال ختام أعمال قمة مجموعة العشرين بمحاسبة المتظاهرين بدعوى أنهم لا يريدون التغيير بل الفوضى، وشدد على أنه لن يقبل أبدا بالعنف.

وأضاف أنه لن يجيب على أي أسئلة حول هذا الموضوع وأنه لا مبرر للهجوم على قوات الأمن وتدنيس الرموز الوطنية.

عمرو أديب يعلق على أحداث فرنسا

وفي سياق متصل، علق الإعلامي عمرو أديب على أحداث فرنسا قائلا: "15% من الشعب الفرنسي يعيش تحت خط الفقر، ومن المتوقع تراجع الرئيس الفرنسي ماكرون عن قرار تحريك أسعار الوقود، بعد تظاهرات السترات الصفراء التي تسببت في انتشار الفوضى والسرقة، والحرائق في الأحياء والمحال".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن سعر لتر البنزين في فرنسا يصل إلى 1.5 يورو، أي ما يعادل 30 جنيها مصريا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور في باريس يتراوح ما بين 1200 إلى 1400 يورو.

وتابع الإعلامي: "لأول مرة تطلق الحكومة الفرنسية اليوم على المتظاهرين ألفاظًا مثل المندسين والمخربين"، وقال ساخرًا: "أين حق التظاهر؟".

وواصل: "فرنسا بدأت اليوم تفهم الدرس الذي أدركته مصر منذ عشر سنوات، وهو إن الناس لا تنزل للشوارع بشكل سلمي"، مشيرًا إلى احتراق أكثر من ثلاثين سيارة في باريس، والقبض على أكثر من 200 مواطن فرنسي، وإصابة 100 من المتظاهرين ورجال الأمن. (رابط الخبر)

"عبد الحفيظ" يثير الجدل بتصريحات "حكام الزمالك".. ومشادة عنيفة مع "عصام عبد الفتاح".. ورد شديد اللهجة من أمير مرتضى (فيديو وصور)

أثارت تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بشأن إدارة 4 حكام فقط 80 % من مباريات الزمالك، جدلا كبيرا في الشارع الرياضي.

وكان عبد الحفيظ قد أكد أن الرباعي محمد عادل وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي يديرون مباريات الزمالك، موجها تساؤلا لاتحاد الكرة: "لماذا هذه الأسماء يتم تكرارها لتحكيم لقاءات الفريق الأبيض؟!".

وأبدى مدير الكرة بالأهلي دهشته من عدم إدارة أفضل حكمين في مصر، جهاد جريشة، ومحمود البنا لمباريات الزمالك.

وطلب عبد الحفيظ من لجنة الحكام استعارة الحكم العراقي علي صباح الذي أدار مباراة الزمالك والاتحاد بالبطولة العربية لأنه لم يحتسب أخطاء بلا معنى لصالح الفريق الأبيض.

وفي سياق متصل، دخل سيد عبد الحفيظ في مشادة مع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أثناء مداخلتين على الهواء، جمعتهما في توقيت واحد ببرنامج ملعب ON الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة.

وانفعل عبد الفتاح، منتقدا تصريحات عبد الحفيظ، قائلا: "لا يصح أن يتهكم مسؤول بالأهلي على الحكام.. ولا يستطيع أحد مسائلتي عن سبب اختيار حكم أو رفض آخر".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "ناس كبيرة أوي انتقدت الحكام وقمت بالرد عليهم، وإحالتهم للجنة المسابقات، ثم هل من حقي أن أقول لماذا لعب سيد عبد الحفيظ في الأهلي بعلي أو عويس؟!".

ورد عبد الحفيظ منفعلا: "لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة عن لاعبي الأهلي، هم لاعبون كبار.. وأنا ملقتش حتى الآن إجابة على سؤالي بشأن غياب حكام بعينهم عن مباريات الزمالك رغم كفاءتهم".

من جانبه اعترض أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، على تصريحات عبد الحفيظ.

وقال أمير عبر حسابه على فيسبوك: "بالنسبة لتصريحات البعض و الخاصة بحكام مباريات الزمالك فهي تصريحات غير مسئولة لا تستحق الرد، والغرض منها تصدير المشاكل للزمالك و للجنة الحكام و المسئولين بإتحاد الكرة و هي حيلة قديمة عفى عليها الزمن".

ووجه نجل رئيس الزمالك رسالة شديدة اللهجة لمدير الكرة بالأهلي، عبر تويتر، قائلا: "اعتقد أنه يجب عليه أن يكون تركيزه على فريقه فقط فربما هو لا يعلم حتى الآن أنه اصبح مديراً للكرة في نادي كبير و ليس مقدم فردي لبرنامج ممل غير محدد المدة". (رابط الخبر)

الأهلي يشعل صراع "الميركاتو الشتوي" مع الزمالك مبكرا بصفقة وتجديد ومدرب أجنبي

الصراع بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

وأبرم الأهلي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، ولم يعلن الزمالك حتى الآن عن أي تعاقدات جديدة في يناير.

محمود أول صفقة أهلاوية

وقال سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه تم التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم.

وجاء ذلك في ضوء اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأحمر، يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.

وأضاف عبد الحفيظ ان المفاوضات مع وادي دجلة لم تستغرق وقتا طويلًا خاصة أن المهندس ماجد سامي كان حريصًا على التعاون مع الأهلي بالشكل الذي يحفظ حقوق ناديه ولاعبه.

وأشار إلى أن محمد محمود سوف يبدأ رحلته مع الأهلي أول يناير القادم بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤلي وادي دجلة.

التجديد لمؤمن زكريا

وفي سياق متصل وافق مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم، بعد فترة من الجدل.

وسيُعلن الاهلي التجديد لزكريا رسميا خلال الساعات القادمة، تزامناً مع عودة محمود الخطيب رئيس النادي من ألمانيا عقب إجراء جراحة لإزالة "ورم" في النخاع الشوكي.

وكان زكريا قد نشر، منذ أيام صورة له رفقة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالأهلي عبر موقع التواصل "انستجرام" وكتب قائلا :"قادم بقوة معاك يا أهلي إن شاء الله"، في إشارة إلى بقائه في القلعة الحمراء.

الخطيب يعلن اسم المدرب الجديد خلال ساعات

ويعود محمود الخطيب رئيس الأهلي، للنادي الإثنين، تمهيدا للإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، وخروجه من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأهلي في حضور الخطيب، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا، للكشف عن اسم المدير الفني الأجنبي الجديد، بجانب مناقشة ملف الصفقات الجديدة، التي سيبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن الخطيب، خضع مؤخرا، لجراحة ناجحة في ألمانيا لإزالة ورم على الرقبة يضغط على الحبل الشوكي. (رابط الخبر)

طقس الإثنين: شبورة وأمطار بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، سيكون لطيفا على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وشهدت بعض المناطق، الجمعة والسبت، موجة من الطقس السيء والأمطار، وتوقفت حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستتأرجح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14

مطروح العظمى 20 والصغرى 11

سوهاج العظمى 22 والصغرى 09

قنا العظمى 23 والصغرى 10

وأسوان العظمى 24 والصغرى 11 (رابط الخبر)

على غرار "رانيا يوسف".. صور متداولة لهيفاء وهبي تثير الغضب.. والفنانة اللبنانية تفجر مفاجأة في أول رد لها

بعد الجدل الذي أثارته الفنانة رانيا يوسف، بسبب فستانها العاري، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، تداول رواد السوشيال ميديا صورا للمغنية هيفاء وهبي، مرتدية فستانا جريئا.

وفوجىء متابعو هيفاء بإطلالتها الجريئة، من كواليس فيلمها "خير وبركة"، بحسب مصورها كريم الجزار، على غرار رانيا يوسف، مرتدية فستانًا قصيرًا للغاية وشفاف أظهر مفاتن جسدها.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت عاصفة غضب بالشارع المصري، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وصدمت رانيا الجميع بإرتدائها فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة، قبل أن تتراجع وتعتذر مؤكدة أنه من الممكن أن يكون خانها التقدير".

وأكد رواد السوشيال ميديا أن فستان هيفاء، يشبه إلى حد ما إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة، وعبروا عن غضبهم من إطلالات نجمات الوطن العربي الغريبة.

وانهالت التعلقات الغاضبة من فستان هيفاء، على السوشيال ميديا، وقالوا ساخرين: "هيفاء تنافس رانيا في مسابقة #مين_هيعري_أكتر!! والشعب حائر بين الإتنين.. هي الستات جرالها إيه؟!".

أول رد من هيفاء على الصور المتداولة

وفي سياق سياق متصل، أكدت المطربة هيفاء وهبي، أن صورها المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفبركة، وتعرضت للفوتوشوب.

وقالت هيفاء في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في صور نزلت لي فجأة متصورة من أكثر من سنة من مشهد في فيلم (خير وبركة) اللي ظهرت به في مشهد واحد كضيفة شرف، الصور تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها".

وأضافت المغنية اللبنانية: "ولو هالصور مهمة ليه نزلت بعد سنة من نزول الفيلم، لاتعرض لحملة بشعاء لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل".

وأشارت هيفاء في بيانها إلى أنها قامت بابلاغ السلطات للتحري عمن يقف وراء نشر هذه الصورة والتلاعب بها وفبركتها. (رابط الخبر)