- 1/2
- 2/2
نظمت بلدية البحيري في قضاء زغرتا احتفالا لمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، وثبتت شجرة ضخمة في ساحة كنيسة مار مارون في البلدة، وزينتها بزينة الأعياد والأضواء الملونة، ثم دعت أهالي البلدة الى المشاركة في الذبيحة الالهية التي أقيمت في الكنيسة.
بعد القداس أضيئت الشجرة، وسط اطلاق المفرقعات والأسهم النارية، في حضور رئيس البلدية شربل جبران، خادم الرعية الخوري شهيد دعبول، المختار بدوي البستاني، ورئيس جمعية "شباب قلب يسوع" جان غبش، وفعاليات البلدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن اضاءة شجرة الميلاد في بلدة البحيري في زغرتا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .