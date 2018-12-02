اضاءة شجرة الميلاد في بلدة البحيري في زغرتا

نظمت بلدية البحيري في ​قضاء زغرتا​ احتفالا لمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد ورأس ​السنة​ المباركة، وثبتت شجرة ضخمة في ساحة ​كنيسة مار مارون​ في البلدة، وزينتها بزينة الأعياد والأضواء الملونة، ثم دعت أهالي البلدة الى المشاركة في الذبيحة الالهية التي أقيمت في الكنيسة.

بعد القداس أضيئت الشجرة، وسط اطلاق المفرقعات والأسهم النارية، في حضور رئيس البلدية شربل جبران، خادم الرعية الخوري شهيد دعبول، المختار بدوي البستاني، ورئيس جمعية "شباب قلب يسوع" جان غبش، وفعاليات البلدة.