فوز لائحة الوفاء للمعلم بالتزكية بانتخابات نقابة المعلمين في بعلبك

فازت لائحة "الوفاء للمعلم" بالتزكية في ​انتخابات​ ​نقابة المعلمين​ في محافظة ​بعلبك الهرمل​. وضمت اللائحة الفائزة: الدكتورة عبير حبيب طه، الدكتور وشاح جودت فرج، عصام علي الضيقة، سحر نقولا ضاهر، عادل صالح الفوعاني، ناصيف الحاج موسى، ابتسام القاق، سناء الخرفان، عائدة، يوسف العطار، هلا أمين الجمال، هاني الهق، وفضل الله حسن نصر الدين.

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