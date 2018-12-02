الرئيس البرازيلي المنتخب هاجم وكالات البيئة الحكومية وهدّد بكبحها

هاجم الرئيس البرازيلي اليميني المنتخب ​جايير بولسونارو​، وكالات الرقابة البيئية الحكومية، مشدّدًا على "أنّني لن أسمح بعد الآن لوكالتي "إيباما" و"إيسمبيو" بفرض غرامات كيفما كان"، وهما وكالتي الحماية البيئية الحكوميتين الرئيسيّتين.

وركّز على هامش حفل في أكاديمية أغولاس نيغراس (النسور السوداء) العسكرية، على "أنّني أريد أن أحمي ​البيئة​ ولكن ليس بالطريقة الّتي تحدث الآن".

وخلال حملة الإنتخابات الرئاسية، انتقد بولسونارو بشدّة هاتين الوكالتين بحجّة أنّ "حماية البيئة لا يمكنها إعاقة التنمية"، منوّهًا إلى أنّ "القوانين المتّبعة تخنق الأعمال التجارية الزراعية".