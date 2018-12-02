الشرطة الفرنسية: ارتفاع عدد موقوفي مظاهرات "السترات الصفراء" إلى 255

أعلنت ​الشرطة الفرنسية​، ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية مظاهرات "السترات الصفراء" بالعاصمة ​باريس​، إلى 255 شخصا.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الموقوفين، في وقت سابق هي 205 أشخاص، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وفي السياق، أفادت الشرطة باحتراق إحدى سيارتها خلال ​احتجاجات​ أنصار "السترات الصفراء" في باريس، إضافة إلى إصابة 20 من قوات الأمن، من أصل حصيلة المصابين الكلية التي بلغت 95.

وفي السياق ذاته، أعلنت الداخلية الفرنسية، عبر بيان، أنّ 75 ألف شخص شاركوا في احتجاجات "السترات الصفراء" في مختلف أنحاء البلاد، خلال الساعات الـ15 الماضية، مقارنًة بـ81 ألفا خلال الاحتجاج الثاني للحركة في 24 تشرين الأول المنصرم.