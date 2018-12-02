وزير خارجية ألمانيا السابق: أوكرانيا حاولت جرّنا إلى حرب مع روسيا

نوّه وزير الخارجية الألمانية السابق زيغمار غابرييل، إلى أنّ "​أوكرانيا​ حاولت جرّ ​ألمانيا​ إلى الحرب"، في الحادث الّذي وقع الأسبوع الماضي في مضيق كيرتش في البحر الأسود.

ولفت في مقابلة تلفزيونية إلى "أنّني أعتقد أنّ في أي حال من الأحوال، ينبغي أن لا نسمح لأوكرانيا بأن تدفعنا إلى الحرب"، متّهمًا ​روسيا​ بـ"انتهاك القانون الدولي"، وأعرب عن أمله في أن "تتمكّن المستشارة الأمانية ​أنجيلا ميركل​ من دفع الجانبين الروسي والأوكراني إلى إقامة علاقات طبيعية".

وكانت ميركل، قد دعت قبل 3 أيام أوكرانيا للتعقل، والاقتناع بأنه لا حلّ عسكريًّا للحادث الّذي وقع في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

يُذكر أنّ 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية كانت قد قامت يوم 25 تشرين الثاني الماضي بخرق حدود روسيا، ودخلت عنوة المنطقة المغلقة للمياه الإقليمية الروسية وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. بعد ذلك، تمّ احتجاز السفن الأوكرانية و24 بحارًا كانوا على متنها، واعتبرت موسكو هذا الحادث استفزازًا متعمّدًا له صلة بانخفاض شعبية رئيس أوكرانيا عشية الإنتخابات الرئاسية في بلاده.

بعد وقوع الحادث في البحر الأسود، بدأ في أوكرانيا سريان قانون خاص يفرض الأحكام العرفية لمدّة 30 يومًا في عشر مناطق من البلاد. وينص هذا النظام على إمكانية فرض قيود مؤقتة على الحقوق الدستورية وحريات المواطنين، بما في ذلك الحق في المشاركة في الإنتخابات، وحرية الفكر والتعبير.