التحكم المروري: قطع الطريق بمحيط السفارة السعودية في الحمرا من قبل محتجين

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع الطريق في محيط ​السفارة السعودية​ محلة ​الحمرا​- شارع بلس من قبل بعض المحتجين، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة".

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