انت الان تتابع في أي مباراة تواجد أكبر عدد من أبطال الكرة الذهبية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ينتظر العالم في الأيام المقبلة الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، ويبقى التساؤل ما هي المباراة التي ضمت أكبر عدد من المتوجين بالكرة الذهبية في التاريخ؟

عند النظر إلى تاريخ مانشستر يونايتد العريق، نجد أنه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تواجد في صفوفه كل من بوبي تشارلتون ودينيس لو وجورج بيست وجميعهم توجوا بالكرة الذهبية من قبل، فهل مباريات الشياطين الحمر في تلك الحقبة ضمت أكبر عدد من المتوجين بالكرة الذهبية في مباراة واحدة عبر التاريخ؟ أم هناك مباريات آخرى تواجد بها عدد أكبر من المتوجين؟ نعم هناك مباريات أخرى ضمت عددا أكبر من اللاعبين المتوجين بالكرة الذهبية وفي الألفية الجديدة على وجه التحديد عبر ريال مدريد.

فعندما انضم النجم الإنجليزي مايكل أوين لصفوف ريال مدريد في عام 2004، ارتفع عدد اللاعبين المتوجين بالكرة الذهبية في الريال إلى 4 لاعبين، فإضافة إلى أوين تواجد كل من لويس فيجو وزين الدين زيدان والظاهرة رونالدو، وبالتالي خاض ريال مدريد العديد من المباريات هذا الموسم وعلى أرض الملعب يتواجد 4 لاعبين متوجين

فعندما انضم النجم الإنجليزي مايكل أوين لصفوف ريال مدريد في عام 2004، ارتفع عدد اللاعبين المتوجين بالكرة الذهبية في الريال إلى 4 لاعبين، فإضافة إلى أوين تواجد كل من لويس فيجو وزين الدين زيدان والظاهرة رونالدو، وبالتالي خاض ريال مدريد العديد من المباريات هذا الموسم وعلى أرض الملعب يتواجد 4 لاعبين متوجين بالكرة الذهبية. وبالعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحديدًا إلى يوم 22 فبراير من عام 2005، تواجه ريال مدريد مع يوفنتوس في دور الـ16، وتواجد في تلك المباراة الرباعي السابق ذكره، إضافة إلى بافل نيدفيد من صفوف اليوفي، وبالتالي تواجد على أرض الملعب في تلك المواجهة 5 متوجين بالكرة الذهبية. كما تواجد أيضًا فابيو كانافرو والذي توج بالكرة الذهبية في عام 2006، وبالتالي إذا احتسبناه، فسيصل العدد إلى 6 لاعبين متوجين بالكرة الذهبية في مباراة واحدة، وهي أكثر المباراة في التاريخ يتواجد بها لاعبون متوجون بالجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. والغريب في الأمر أنه في موسم 2004- 2005، وعلى الرغم من تواجد 4 لاعبين متوجين بالكرة الذهبية في صفوف ريال مدريد، إلا أن الفريق الملكي خرج من الموسم دون التتويج بأي لقب، حيث حل ثانيًا خلف البطل برشلونة في الدوري، وودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 أمام بلد الوليد، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أيضًا بالخسارة أمام يوفنتوس. وبعيدًا عن ريال مدريد الذي حسم العدد الأكبر لصالحه، مر ميلان الإيطالي بفترة تاريخية في تسعينيات القرن الماضي تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو كابيلو والذي حظي بفرصة إشراك 3 لاعبين متوجين بالكرة الذهبية من آخر 4 نسخ للجائزة وكان ذلك في موسم 1992- 1993 بإشراك الثلاثي رود خوليت وماركو فان باستن وجين بيير بابين. وفي ذلك الموسم قدم الروسونيري عروضًا مبهرة من خلال التتويج بلقب الدوري الإيطالي والفوز بلقب السوبر الإيطالي، إلا أنه ودع كأس إيطاليا من نصف النهائي أمام روما وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا الفرنسي. وكرر ميلان نفس الأمر في موسم 2008- 2009 بتواجد الثلاثي الأوكراني أندري شيفشينكو والبرازيليين رونالدينيو وكاكا، كما كرر إحباط الريال بالخروج من الموسم دون التتويج بأي ألقاب بعدما حل ثالثًا في الدوري الإيطالي، وودع كأس إيطاليا من دور الـ16 أمام لاتسيو، وخرج من كأس الاتحاد الأوروبي من دور الـ32 أمام فيردر بريمن. ومن اللحظات التاريخية لميلان أيضًا كان في عامي 1988 و1989 عندما احتكر لاعبو الروسونيري المراكز الثلاث الأولى في الكرة الذهبية عبر كل من الثلاثي الهولندي رود خوليت وفرانك ريكارد وفرانكو باريزي. وكل ما سبق ذكره حول أكثر الفرق التي ضمت أكبر عدد من اللاعبين متوجين بالكرة الذهبية، ولكن إذا احتسبنا عدد الألقاب التي توج بها كل لاعب في الكرة الذهبية فسيختلف الأمر. وفي ذلك الحين سيكون الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد هو صاحب أكبر من عدد من الكرات الذهبية في مباراة واحدة من خلال امتلاك ليونيل ميسي لخمسة ألقاب ومثلها لكريستيانو رونالدو ولقب لكاكا في الفترة ما بين عامي 2009 و2013، أي أن المباراة الواحدة تواجد بها 11 فائزًا بالكرة الذهبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن في أي مباراة تواجد أكبر عدد من أبطال الكرة الذهبية؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .