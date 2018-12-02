انت الان تتابع بوتين: سفن أوكرانيا استهدفت اختراق مياهنا الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٨ ص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد: "إن السفن الأوكرانية المحتجزة في البحر الأسود كانت تسير بمهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية، وهذا ما تؤكده شهادة البحارة ومثبت لدينا بالسجلات"، مضيفا: "إن رد الفعل كان هادئًا.. ولا أعرف ما إذا كان تم إقناعهم أم لا.. يجب أن يوجه هذا السؤال لهم"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين، في الأرجنتين، ردا على سؤال حول تمكنه من إقناع زعماء "العشرين" بأن حادث البحر الأسود تم بناء على الاستفزازات الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وكان البرلمان الأوكراني قد وافق، يوم الثلاثاء الماضي، على فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، ردا على احتجاز روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، ما اعتبرته أوكرانيا عملا عدوانيا، إلا أن موسكو تقول إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.وأعلنت أوكرانيا، أول من أمس الجمعة، عن عزمها
وأعلنت أوكرانيا، أول من أمس الجمعة، عن عزمها فسخ نحو 40 اتفاقية مع روسيا، وذلك بعد حدوث مزيد من توتر العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية حادث كيرتش، وقال وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين: «إنه يتعين علينا أن نكون حذرين، سنقتل هذه الاتفاقيات دون أن نلحق ضررا بالمواطنين الأوكرانيين»، مضيفًا أن بلاده ستعيد النظر في كل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأوكرانية الروسية بأكملها، وكذلك الاتفاقيات، التي تم توقيعها قبل عام 2014، لأنه لم يبق لها معنى، على حد قوله. للتفاصيل (اضغط هنا)
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