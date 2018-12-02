انت الان تتابع بوتين: سفن أوكرانيا استهدفت اختراق مياهنا الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٨ ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد: "إن السفن الأوكرانية المحتجزة في البحر الأسود كانت تسير بمهمة اختراق المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية، وهذا ما تؤكده شهادة البحارة ومثبت لدينا بالسجلات"، مضيفا: "إن رد الفعل كان هادئًا.. ولا أعرف ما إذا كان تم إقناعهم أم لا.. يجب أن يوجه هذا السؤال لهم"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين، في الأرجنتين، ردا على سؤال حول تمكنه من إقناع زعماء "العشرين" بأن حادث البحر الأسود تم بناء على الاستفزازات الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان البرلمان الأوكراني قد وافق، يوم الثلاثاء الماضي، على فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، ردا على احتجاز روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، ما اعتبرته أوكرانيا عملا عدوانيا، إلا أن موسكو تقول إن هذه السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني.وأعلنت أوكرانيا، أول من أمس الجمعة، عن عزمها