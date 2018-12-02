الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل الحضري في يناير

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٢ ص
كشف نهاد حجاج، المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي، أن الشئون القانونية أخطرت عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق والدراويش، بموعد التحقيق معه على خلفية تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي، وقال حجاج في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت» اليوم الأحد، إنه تفاجأ خلال تجهيز خطاب التحقيق مع حارس الفراعنة السابق، بأن عنوان «السد العالي» في بطاقة الرقم القومي نفس عنوان مقر اتحاد الكرة المصري.
وتابع: عصام الحضري «بيتلكك» لعدم حضوره التحقيق، مشيرًا إلى أن إداري الفريق أرسل للاعب رسالة عبر هاتفه الشخصي بجانب إرسال إخطار على العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي والعقد المبرم بين النادي والحارس، قائلا: الشئون القانونية حددت موعدا آخر للتحقيق مع الحارس وفي حالة عدم حضوره سيتم توقيع
واختتم: "ليس من حق الحضري الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون موافقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لأن عقده مع الفريق لمدة موسم وينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الحارس حصل على كل مستحقاته المالية ولا صحة لما تردد بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي".
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