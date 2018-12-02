انت الان تتابع الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل الحضري في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٢ ص

كشف نهاد حجاج، المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي، أن الشئون القانونية أخطرت عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق والدراويش، بموعد التحقيق معه على خلفية تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي، وقال حجاج في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت» اليوم الأحد، إنه تفاجأ خلال تجهيز خطاب التحقيق مع حارس الفراعنة السابق، بأن عنوان «السد العالي» في بطاقة الرقم القومي نفس عنوان مقر اتحاد الكرة المصري.

وتابع: عصام الحضري «بيتلكك» لعدم حضوره التحقيق، مشيرًا إلى أن إداري الفريق أرسل للاعب رسالة عبر هاتفه الشخصي بجانب إرسال إخطار على العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي والعقد المبرم بين النادي والحارس، قائلا: الشئون القانونية حددت موعدا آخر للتحقيق مع الحارس وفي حالة عدم حضوره سيتم توقيع