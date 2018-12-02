انت الان تتابع الصين وأمريكا تتفقان على وقف فرض تعريفات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٢ ص

دونالد ترامب

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة محادثات التجارة بين البلدين، ووقف فرض تعريفات جمركية جديدة، وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الرئيسين اتفقا كذلك على تكثيف المفاوضات الرامية لإزالة كل التعريفات الإضافية، مضيفا أن الرئيسين اتفقا على أن الجانبين "يستطيعان وينبغي عليهما" ضمان نجاح علاقاتهما، وأن البلدين يتحملان مسؤوليات متزايدة من أجل السلام والاستقرار في العالم، ولديهما مصالح مشتركة، أكثر بكثير من الاختلافات.

وتابع وانغ، في تصريحات للصحفيين في بيونس آيرس حول عشاء العمل الذي جمع بينج وترامب، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن الرئيسين اتفقا أيضا على "مواصلة تبادل الزيارات في الوقت الملائم"، مشددا على أن اجتماع الرئيسين كان وديا وصريحا.وكان الرئيس الصيني صرح، خلال