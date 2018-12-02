صحف الإمارات: باريس تشتعل مجددا والأمن يعتقل المئات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف استعرضت عمق العلاقات السعودية الإماراتية وتعاضد الأشقاء مع بعضهما ليكون هذا التحالف مصدر استقرار للمنطقة، ومدى قوة ومتانة العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين

تناولت الصحف الإماراتية، الصادرة، اليوم الأحد، العديد من القضايا والأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "محمد بن زايد: الإمارات ماضية بقوة نحو المستقبل بسواعد أبنائها"، نقلت صحيفة الوطن تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضي الإمارات بقوة نحو المستقبل، معتمدة على سواعد أبنائها وثقتها بنفسها وقدراتها، وروح الوحدة التي تربط بين أهلها برباط وثيق لا تنفك عُراه.

وقال بن زايد إنه في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نفتخر بما حققناه من إنجازات تنموية وحضارية في عام مضى، ونراجع كل الخطوات والبرامج، كما نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إلى ما نحققه خلال الأعوام المقبلة. وفي شأن آخر، استعرضت صحيفة "الخليج" التطورات في سوريا، منوهة تحت عنوان "ضربات صاروخية مكثفة تستهدف داعش

وقال بن زايد إنه في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نفتخر بما حققناه من إنجازات تنموية وحضارية في عام مضى، ونراجع كل الخطوات والبرامج، كما نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إلى ما نحققه خلال الأعوام المقبلة. وفي شأن آخر، استعرضت صحيفة "الخليج" التطورات في سوريا، منوهة تحت عنوان "ضربات صاروخية مكثفة تستهدف داعش شرقي الفرات" استهداف عمليات قصف صاروخي مكثف الجيب الأخير المتبقي لتنظيم "داعش" في القطاع الشرقي من ريف دير الزور. اقرأ أيضًا: صحف الإمارات: مشروع لخفض زمن الاستجابة للطوارئ ونقلت الصحيفة عن تقارير "إن أكثر من 40 صاروخًا جرى إطلاقها من القاعدة الأمريكية في حقل التنك النفطي نحو بلدة هجين وأماكن ثانية خاضعة لسيطرة التنظيم في جيبه الأخير، عند ضفاف نهر الفرات الشرقية، وتزامن القصف المدفعي مع غارات جوية متواصلة من قبل طائرات التحالف الدولي، استهدفت مواقع ومناطق سيطرة التنظيم، وسط تجهيزات وتحضيرات مستمرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، للبدء بالعملية البرية الكبرى، التي تهدف إلى إنهاء وجود التنظيم في المنطقة. كان مسلحو التنظيم قد شنوا هجوماً الجمعة، على مواقع "قسد" عند الحدود السورية - التركية في منطقة الباغوز، حيث وقعت اشتباكات عنيفة، وشاركت طائرات التحالف الدولي أيضًا في صد الهجوم، عبر استهداف مواقع التنظيم ومستودعات أسلحته وذخائره في بلدة هجين والسيارات المهاجمة. أما صحيفة البيان، فذكرت تحت عنوان "باريس تشتعل مجددًا والأمن يعتقل المئات"، تصاعد المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومئات المحتجين من "السترات الصفراء" في الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع باريس، حيث اعتقلت قوات الأمن نحو 300 شخص. وقالت الشرطة: إن "عدد المصابين ارتفع إلى 65 شخصًا"، بينما أفادت مصادر أخرى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 105 مصابين بينهم 11 شرطياً. واستدعت الشرطة الفرنسية 10 آلاف من عناصرها لمواجهة الاحتجاجات، حيث أحرق المتظاهرون عددًا من المركبات وحطموا محال تجارية، وحاصر المتظاهرون مقرًا للشرطة في إحدى القرى النائية. وفي الشأن اليمني، أفادت صحيفة الخليج تحت عنوان "الحوثيون يحتلون مستشفى في الحديدة ويختطفون 12 راهبة"، اقتحام المتمردين الحوثيين، مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية في مدينة الحديدة اليمنية، وحولوه إلى ثكنة عسكرية، واحتجزوا العشرات من كوادره الطبية والإدارية، بينهم 12 راهبة من جنسيات مختلفة، في حين أسقط الجيش الوطني طائرة مسيّرة تابعة للانقلابيين في مأرب، بينما يواصل تقدمه في محافظة البيضاء. اقرأ أيضًا: صحف الإمارات: حركة النهضة الإخوانية تهدد السبسي وقالت مصادر محلية: إن "المسلحين الحوثيين نصبوا مضادات جوية على أسطح المستشفى، وتمركزوا بداخله، مانعين خروج الراهبات". وأضافت المصادر أن المتمردين نقلوا 42 مريضًا إلى جهة مجهولة، ووضعوا ذخائرهم في أحد مخازن المستشفى الذي انتشر المسلحون بداخله وعلى أسطحه. واستعرضت صحيفة البيان تحت عنوان "السعودية تصدر عددا خاصا بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي"، تميز العدد بكتابة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الافتتاحية تحت عنوان "عام زايد.. عام الوحدة". وبين بن زايد عمق العلاقات السعودية الإماراتية وتعاضد الأشقاء مع بعضهما ليكون هذا التحالف مصدر استقرار للمنطقة، موضحا مدى قوة ومتانة العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

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