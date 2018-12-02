انت الان تتابع المالية توضح حقيقة زيادة أسعار «السجائر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ ص

أكدت وزارة المالية، أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيها للدولار، ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي. وأشارت المالية إلى أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أي خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجًا تامًا سوف تظل بسعر 16 جنيها للدولار.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية عند 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018. اقرأ أيضا: تعويم «الدولار الجمركي»..خطوة جديدة لرفع أسعار السلع أما بالنسبة لسعر الدولار