انت الان تتابع روما Vs إنتر.. مواجهة الجريحين في قمة الكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب الأولمبيكو والذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة الـ14 في الدوري الإيطالي عندما يستقبل روما غريمه إنتر في مباراة عودة سباليتي لروما من جديد

يحتضن ملعب الأولمبيكو اليوم الأحد في تمام الساعة 9:30 مساء قمة مباريات الجولة الـ14 في الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل روما غريمه الإنتر، ويحتل ذئاب العاصمة المركز السابع برصيد 19 نقطة من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 4 مواجهات أخرى، بينما يتواجد النيراتزوري في المركز الثالث برصيد 28 نقطة من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة 3 مواجهات أخرى، ويبحث روما عن تحقيق الانتصار للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعانى الفريقان من الهزائم في منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر روما على ملعبه الأولمبيكو أمام ريال مدريد بهدفين دون رد، إلا أنه ضمن التأهل إلى دور الـ16، أما إنتر فخسر على ملعب ويمبلي أمام توتنهام بهدف نظيف، وأجل حسمه تأهله إلى الجولة الآخيرة في دور المجموعات عندما يستقبل أيندهوفين



يعاني مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو من العديد من الغيابات المؤثرة قبل موقعة اليوم، حيث يغيب عن صفوف ذئاب العاصمة كل من إيدين دجيكو ولورينزو بيليجريني ودانيلي دي روسي وستيفان الشعراوي، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة الثنائي خافيير باستوري ودييجو بيروتي. وعانى الفريقان من الهزائم في منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر روما على ملعبه الأولمبيكو أمام ريال مدريد بهدفين دون رد، إلا أنه ضمن التأهل إلى دور الـ16، أما إنتر فخسر على ملعب ويمبلي أمام توتنهام بهدف نظيف، وأجل حسمه تأهله إلى الجولة الآخيرة في دور المجموعات عندما يستقبل أيندهوفين الهولندي على ملعب سان سيرو.الغياباتيعاني مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو من العديد من الغيابات المؤثرة قبل موقعة اليوم، حيث يغيب عن صفوف ذئاب العاصمة كل من إيدين دجيكو ولورينزو بيليجريني ودانيلي دي روسي وستيفان الشعراوي، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة الثنائي خافيير باستوري ودييجو بيروتي. ومن المنتظر أن يشارك نيكواو زانيولو البالغ من العمر 19 عامًا، أمام فريقه السابق إنتر والذي رحل عن صفوفه الصيف الماضي، ويستعيد روما خدمات حارسه روبن أولسين والذي غاب في الجولة الماضية. وعلى الجانب الآخر، يعاني لوسيانو سباليتي مدرب إنتر من عدد أقل من الغيابات، حيث يغيب عنه كل من دالبيرت وسيمي فيرسالكو ورادجا ناينجولان، ومن المنتظر أن يدفع إنتر بقوته الضاربة خاصة أنه لن يخوض أي مباريات آخرى في وسط الأسبوع، وسيستعيد اليوم خدمات مارسيلو بروزوفيتش والذي غاب عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف. التشكيل المتوقع

روما: أولسين- كولاروف- مانولاس- فازيو- فلورينزي- كريستانتي- نزونزي- كلويفرت- زانيولو- أوندير- شيك. التشكيل المتوقعأولسين- كولاروف- مانولاس- فازيو- فلورينزي- كريستانتي- نزونزي- كلويفرت- زانيولو- أوندير- شيك. إنتر: هاندانوفيتش- أسامواه- فريج- سكرينيار- دامبروسيو- فيسينو- بروزوفيتش- بيريسيتش- بوليتانو- إيكاردي. المواجهات المباشرة

يملك الفريقان تاريخًا كبيرًا، فعلى الرغم من غياب الألقاب عن خزائنهما في السنوات الآخيرة، في ظل هيمنة يوفنتوس الصارخة على الكرة الإيطالية، إلا أن الفريقان إعتادا التنافس على الألقاب. المواجهات المباشرةيملك الفريقان تاريخًا كبيرًا، فعلى الرغم من غياب الألقاب عن خزائنهما في السنوات الآخيرة، في ظل هيمنة يوفنتوس الصارخة على الكرة الإيطالية، إلا أن الفريقان إعتادا التنافس على الألقاب. وكانت آخر مواجهة بينهما للتتويج بالألقاب في السوبر الإيطالي عام 2010، وحينها فاز الإنتر بنتيجة 3-1، وبشكل عام تواجه الفريقان في 192 مباراة سابقة، حقق روما خلالها الانتصار في 56 مباراة مقابل فوز الإنتر في 84 لقاء، وإنتهت 52 مواجهة بينهما بالتعادل، وفي آخر 5 مباريات، حقق روما الفوز في لقاءين وخسر مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين. تصريحات سباليتي

"من المثير العودة إلى المدينة التي عشت وعملت بها، هذا المكان الذي تربطني به روابط قوية، أثق في اللاعبين وهناك أجواء رائعة في الفريق". تصريحات سباليتي"من المثير العودة إلى المدينة التي عشت وعملت بها، هذا المكان الذي تربطني به روابط قوية، أثق في اللاعبين وهناك أجواء رائعة في الفريق". "بذل إنتر المجهود حتى آخر لحظة في مباراة توتنهام الآخيرة، خلقنا الفرص ولا نزال نملك فرصة التأها، وعن فارق النقاط الحالي مع روما، أرى بأننا نضع الضغط على أنفسنا، فنحن لا نشعر بالرضا مما حققناه، حيث نرغب في الذهاب أبعد من ذلك". "فرق مثل روما وإنتر تملك قائمة قوية من اللاعبين، وبالتالي من المفترض أن لا يتأثر أي فريق بالغيابات، أملك 14 لاعبًا قادرين على حسم المباراة، مواجهة اليوم ليست حاسمة، فالدوري الإيطالي يعج بالمفاجأت". وفيما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

ميلان X بارما الساعة 1:30 ظهرًا وفيما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:ميلان X بارما الساعة 1:30 ظهرًا تورينو X جنوة الساعة 4:00 عصرًا فروسينوني X كالياري الساعة 4:00 عصرًا ساسولو X أودينيزي الساعة 4:00 عصرًا كييفو فيرونا X لاتسيو الساعة 7:00 مساء



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