صحف سعودية: المملكة تنضم إلى «الترويكا»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف استعرضت انضمام السعودية إلى اللجنة الثلاثية "الترويكا" في مجموعة الـ20 التي ترأسها اليابان، بصفتها رئيسة المجموعة لعام 2019، لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.

تناولت الصحافة السعودية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث التي تهم الرأي العام، وركزت على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "المملكة تنضم إلى «الترويكا» وتستعد لاستضافة قمة 2020"، ذكرت صحيفة عكاظ أن المملكة انضمت إلى اللجنة الثلاثية "الترويكا" في مجموعة الـ20 التي ترأسها اليابان، بصفتها رئيسة المجموعة لعام 2019. وستعى المملكة للاستفادة من دورها المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي للمشاركة الفاعلة مع أعضاء المجموعة والدول المدعو، من أجل تحقيق توافق لمعالجة التحديات العالمية.

وأوضحت الصحيفة، أن المملكة تتطلع إلى العمل مع اليابان خلال رئاستها المجموعة في عام 2019 لمواصلة التقدم في تحقيق أهداف مجموعة الـ20، وذلك لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي المتسم بالمتانة والاستدامة والتوازن والشمولية في أنحاء العالم كافة. واستعرضت صحيفة "المواطن" زيارة ولي

وأوضحت الصحيفة، أن المملكة تتطلع إلى العمل مع اليابان خلال رئاستها المجموعة في عام 2019 لمواصلة التقدم في تحقيق أهداف مجموعة الـ20، وذلك لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي المتسم بالمتانة والاستدامة والتوازن والشمولية في أنحاء العالم كافة.

واستعرضت صحيفة "المواطن" زيارة ولي العهد إلى موريتانيا، كأول زيارة لقائد سعودي منذ عهد الملك الفيصل"، موضحة أن الزيارة تأتي بعد مشاركته المهمة في قمة مجموعة العشرين، لتعكس عمق العلاقات بين المملكة وموريتانيا، خاصة أن الأمير محمد بن سلمان، هو أول ولي عهد سعودي يزور موريتانيا.

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وتابعت "منذ السبعينيات لم تشهد موريتانيا زيارة أي من قادة المملكة، وذلك عقب زيارة الملك الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز"، واليوم تأتي هذه الزيارة التاريخية لولي العهد لنواكشوط، فخلال ساعات معدودة، ستكون العاصمة الموريتانية على موعد مع ضيف كبير واستثنائي فزيارته سوف تزيد من الترابط بين البلدين وتقوي أواصر الأخوة وتدعم موريتانيا.

أما صحيفة سبق، فذكرت تحت عنوان "بومبيو": لا يوجد دليل على علاقة ولي العهد بحادثة "خاشقجي"، أن الخارجية الأمريكية، أكدت عدم وجود دليل يشير لعلاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحادثة جمال خاشقجي، لافتًا إلى أن بلاده تتطلع للحفاظ على علاقتها الوثيقة بالمملكة العربية السعودية.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية: "لقد قرأت كل جزء من المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف بومبيو "وعندما تم ذلك، عندما انتهينا من هذا التحليل، لم نجد دليلاً يربطه بحادثة جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق، إنه بيان مهم، وهو تصريح نعلنه اليوم".

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فيما أفادت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان، "واشنطن وسيول تؤكدان التزامهما بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية"، الجهود المبذولة لنزاع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة الحفاظ على العقوبات الحالية المفروضة على كوريا الشمالية، حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.

وأكّد ترمب أنّه يعتزم عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة الصيف الماضي، كما أعلن البيت الأبيض.

وفي الشأن الخارجي، ذكرت صحيفة المواطن تحت عنوان "تصاعد خطير لأزمة فرنسا.. كر وفر قرب القصر الرئاسي وعبوات ناسفة"، وذلك بعد أن تصدت الشرطة للمتظاهرين بخراطيم المياه وقنابل الغاز، وتحولت إلى معارك كر وفر بين المحتجين.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 120 شخصًا خلال التظاهرات الاحتجاجية، خلال ثالث تظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود.

وحشدت السلطات الفرنسية آلافًا من أفراد الشرطة، تصدوا لأكثر من 30 ألف متظاهر، وأسفرت المواجهات عن إصابة 65 شخصًا، بينهم 11 من قوات الأمن، وفقًا للشرطة.