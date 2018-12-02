برشلونة يستهدف العودة لطريق الانتصارات أمام فياريال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يأمل برشلونة في العودة إلى طريق الانتصارات من جديد في الدوري الإسباني اليوم وذلك عندما يواجه فياريال على ملعب الكامب نو ضمن مباريات الجولة الـ14

يستقبل برشلونة اليوم الأحد في تمام الساعة 7:30 مساء نظيره فياريال على ملعب الكامب نو، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 في الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثاني برصيد 25 نقطة جمعها من خلال الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في مواجهتين، أما الغواصات الصفراء فتحتل المركز الـ17 برصيد 14 نقطة من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 5 مواجهات أخرى، ويسعى البرسا للفوز في مباراة اليوم، من أجل تصدر جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مباراة المتصدر إشبيلية أمام ألافيس.

وبعد الفوز على أيندهوفين الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا وضمان التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة، يسعى برشلونة إلى تحقيق انتفاضة محلية خاصة أنه تعادل في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو وخسر قبلها بصورة مفاجئة على ملعبه الكامب نو بنتيجة 4-3 أمام ريال بيتيس. وعلى

وبعد الفوز على أيندهوفين الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا وضمان التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة، يسعى برشلونة إلى تحقيق انتفاضة محلية خاصة أنه تعادل في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو وخسر قبلها بصورة مفاجئة على ملعبه الكامب نو بنتيجة 4-3 أمام ريال بيتيس. وعلى الجانب الآخر يبحث فياريال عن تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم في واحدة من أسوأ بدايات الغواصات الصفراء للدوري الإسباني، حيث يبتعد الفريق بثلاث نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط. الغيابات

يغيب عن صفوف برشلونة في مباراة اليوم المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بسبب معاناته من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، ويغيب أيضًا أرثر وسيرجي روبرتو، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد غيابه عن مباراة أيندهوفين الأخيرة بسبب الإصابة في الركبة. الغياباتيغيب عن صفوف برشلونة في مباراة اليوم المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بسبب معاناته من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، ويغيب أيضًا أرثر وسيرجي روبرتو، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد غيابه عن مباراة أيندهوفين الأخيرة بسبب الإصابة في الركبة. وعلى الجانب الآخر يستعيد فياريال خدمات لاعبه مانو تيجيروس بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي برونو سوريانو ومانويل إيتورا وخافي فويجو. التشكيل المتوقع

برشلونة: تير شتيجن- سيميدو- بيكيه- أومتيتي- ألبا- بوسكيتس- فيدال- راكيتيتش- ديمبلي- التشكيل المتوقعتير شتيجن- سيميدو- بيكيه- أومتيتي- ألبا- بوسكيتس- فيدال- راكيتيتش- ديمبلي- ميسي - كوتينيو. فياريال: أسينخو- ماريو- فونيس موري- رويز- بيدرازا ساج- كاسيريس- تريجيروس- كازورلا- فورنالس- شاكويزي- جيرارد. المواجهات المباشرة

تواجه الفريقان في 36 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق برشلونة خلالها الفوز في 20 مباراة مقابل 8 انتصارات فقط لفياريال وانتهت 8 مواجهات أخرى بالتعادل. المواجهات المباشرةتواجه الفريقان في 36 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق برشلونة خلالها الفوز في 20 مباراة مقابل 8 انتصارات فقط لفياريال وانتهت 8 مواجهات أخرى بالتعادل. وتواجه الفريقان للمرة الأخيرة في ملعب الكامب نو في شهر مايو الماضي، وحينها فاز العملاق الكتالوني بنتيجة 5-1 بأهداف كوتينيو وميسي وباولينيو وثنائية من ديمبلي. المستوى الأخير

في الوقت الذي يتألق فيه برشلونة بشدة في دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ولم يقدم البرسا مستويات جيدة في الدوري الإسباني، حيث حقق البرسا انتصارا وحيدا في آخر 3 مباريات وكان على حساب المستوى الأخيرفي الوقت الذي يتألق فيه برشلونة بشدة في دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ولم يقدم البرسا مستويات جيدة في الدوري الإسباني، حيث حقق البرسا انتصارا وحيدا في آخر 3 مباريات وكان على حساب ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 5-1. ويشعر عشاق البرسا من أرقام الفريق الدفاعية، حيث اهتزت شباك الفريق بـ19 هدفًا، ولم يحافظ حارس الفريق تير شتيجن على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة فقط، إلا أن البرسا يملك أقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم برصيد 35 هدفًا. أما فياريال فيعاني كثيرًا في الدوري، حيث حقق انتصارا وحيدا في آخر 7 مباريات، ومثل برشلونة، يحقق فياريال نتائج قارية جيدة من خلال تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي وبات قريبًا من ضمان التأهل رسميًا للدور التالي. وبالتالي يملك برشلونة فرصة جيدة للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد على ملعبه، فمستوى فياريال في الشهر الأخير كان ضعيفًا للغاية، على الرغم من تحقيق فوز نادر الجولة الماضية على حساب ريال بيتيس. ويملك برشلونة من الثقة لإضافة المزيد من الأهداف لحصيلتهم التهديفية على ملعبهم كامب نو هذا الموسم والتي وصلت إلى 26 هدفًا. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

ريال بيتيس X ريال سوسيداد الساعة 1:00 ظهرًا وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:ريال بيتيس X ريال سوسيداد الساعة 1:00 ظهرًا جيرونا X أتلتيكو مدريد الساعة 5:15 مساء ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية الساعة 9:45 مساء

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