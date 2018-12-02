الرشوة والإحتيال والخيانة .. تٌهم تواجه نتنياهو وزوجته

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته تهماً بالرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعدما أوصت الشرطة الإسرائيلية بإدانتهم .

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "خلص التحقيق في القضية 4000 إلى أن موقف الشرطة وهيئة الأوراق المالية هو أنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد الأشخاص الرئيسيين المتورطين في القضية".

وأضافت: "ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة ".

وتابعت: "ضد سارة نتنياهو، تم تأسيس قاعدة أدلة كافية لجرائم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء".

وشملت توصية الشرطة إدانة عدد من الإسرائيليين الأخرين، بينهم رجل الأعمال شاؤول الوفيتش، بتهم الرشوة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية شرعت العام الماضي بالتحقيق في الملف 4000 الذي يتركز على قيام نتنياهو بتوفير تسهيلات مالية لشركة "بيزك " للاتصالات أثناء إدارة رجل الأعمال الوفيتش.