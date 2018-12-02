هذا موعد القمة الثانية لترامب وزعيم كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خلال شهر يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين.

وصرح ترامب للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من الأرجنتين، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين إلى واشنطن، إن هناك "3 مواقع" يتم البحث بها لعقد هذه القمة الثانية بينه وبين كيم، بعد قمتهما التاريخية الأولى في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي.

قال إنه في مرحلة ما سيوجه دعوة لكيم لزيارة الولايات المتحدة، مضيفا أن "الأمور تسير بيننا بشكل طيب جدا.. تربطنا علاقة طيبة".

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن رئيس الولايات المتحدة مستعد لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي.