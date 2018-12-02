إنفجار يستهدف القنصلية الأمريكية بالمكسيك

إستهدف إنفجار عبوة ناسفة، الليلة الماضية، القنصلية الأمريكية في مدينة غوادالاخارا المكسيكية، وذلك قبيل ساعات من تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية .

ونقلت الوكالة عن المصدر أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه تسبب بأضرار مادية طفيفة.

ووقع الانفجار قبل ساعات من تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وإيفانكا ترامب.

وقالت النيابة المحلية عبر موقع "تويتر" إن السلطات الفيدرالية تجري التحقيقات في الانفجار الذي أحدث فجوة داخل الجدار المحيط بحديقة القنصلية.

وذكر مصدر في النيابة المحلية أن تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت شخصا يقوم بوضع العبوة الناسفة قبل أن يجري مبتعدا.

وأوضح المصدر نفسه أنه عثر على 3 من صمامات أمان قنابل يدوية في مكان الانفجار.

وفي تسجيل فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حذر شخص من هجوم على المبنى قد يشنه كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" أحد أهم أهداف العمليات الأمريكية لمكافحة المخدرات.