ترامب يلغي مؤتمره الصحفي في قمة العشرين "احتراما" لعائلة بوش

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا اليوم، خلال قمة مجموعة العشرين "احتراما" لعائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي الجمعة.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة "احتراما لعائلة بوش والرئيس الأسبق جورج بوش سننتظر إلى ما بعد الجنازة لعقد مؤتمر صحفي".

وتوفي جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة الجمعة عن 94 عاما.

وإلغاء المؤتمر الصحفي من قبل ترامب، يأتي في إطار سلسلة مواقف غير متوقعة للرئيس الأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين في بوينوس أيريس.

فقد ألغى لقاء ثنائيا كان موضع ترقب شديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند مغادرته واشنطن متوجها الى القمة.