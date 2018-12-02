75 ألف شخص يشاركون في المظاهرات المناهضة لـ"ماكرون" بفرنسا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان، أن نحو 75 ألف شخص يشاركون في مظاهرات "السترات الصفراء" في مختلف أنحاء فرنسا اليوم.

وهذا العدد أقل بكثير من عدد المشاركين في أول يوم تظاهر في 17 نوفمبر عندما شارك نحو 282 ألف شخص، وأدنى من عدد 106 آلاف من المشاركين السبت الماضي.

واندلعت مواجهات، اليوم، بين مئات المتظاهرين الفرنسيين وقوات الأمن الفرنسية في شارع الشانزيليزيه في قلب باريس، على هامش تظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء"، التي تحتج على زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.

وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب "قوس النصر"، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وندد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في تغريدة على موقع "تويتر"، بوجود "1500 مخرّب وصلوا لافتعال مشاكل".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اعتقال أكثر من 140 متظاهرا، فيما أغلقت إدارة النقل في مدينة باريس 7 محطات لمترو الأنفاق تحسبا للاحتجاجات العنيفة.