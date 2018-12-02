الرئيس الفرنسي: احتجاجات باريس ليست سلمية... والفوضى «مرفوضة»

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن الاحتجاجات التي تشهدها بلاده ضد السياسات الضريبية، والتي وصلت أشدها اليوم بالعاصمة باريس، ليست سلمية، مؤكدا أن المحتجين، الذين لامهم على القيام بأعمال تخريبية، لا يريدون الاستماع لأحد.
وقال ماكرون في مؤتمر بنهاية مشاركته بقمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، «ما حدث اليوم في باريس لا صلة له بالمطالب المشروعة والسلمية»، مضيفا أن «الذين قاموا بالتخريب والتدمير وتدنيس قوس النصر لا يريدون الاستماع لأحد».
وتابع ماكرون، «هناك من يسعى للفوضى، وهذا غير مقبول».
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