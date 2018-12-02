شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل "البرلمان" يطالب المحافظين بالتحرك لوقف تعديات أملاك السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات أحد المسئولين بالسكة الحديد أمام لجنة الخطة والموازنة والتى أكد فيها على أن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، بـ"الكارثة".

وقال " زين الدين "، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه طالب مرارا وتكرارا الحكومة الحالية والحكومات السابقة باستعادة حقوق السكك الحديدية والاستخدام الأمثل لجميع الأراضى الواقعة داخل حرم السكة الحديد، ولكن "لاحياة لمن تنادى"، مؤكدًا على أن استعادة حقوق السكة الحديد من الأراضى واستغلالها أفضل ليكفل تحويل هذا المرفق الحيوى من مرفق متراكم وغارق فى الديون إلى مرفق يحقق أرباحا كبيرة وغير مسبوقة.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بإصدار تكليفات عاجلة وفورية لجميع المحافظين الواقعة فى نطاق محافظاتهم خطوط السكك الحديدية بحصر جميع الأراضى المتعدى عليها وإعداد خطط عاجلة لاسترداد هذه الأراضى واستغلالها، معلنا ثقته الكاملة فى قدرة اللواء محمود شعراوى على تنفيذ ذلك الأمر لصالح الدولة.

كما طالب عضو مجلس النواب من الدكتور هشام عرفات وزير النقل سرعة استرداد حقوق ومديونيات مديونيات السكة الحديد لدى عملاء نقل البضائع والتى تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى "الحديد والصلب".