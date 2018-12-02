شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل منظمة اليونيسيف: المنظمة تعمل على تعزيز دور الإعلام لحماية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال برونو ماييس ممثل منظمة اليونيسيف،إن اليونيسيف تلتقى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للعمل سويا لتمكين الأطفال فى المجتمع المصرى ويعتمد على الأطفال المهمشين وذوى الاحتياجات الخاصة وخلق بيئة تحمى الأطفال.

وأضاف ماييس خلال كلمة له بالدائرة المستديرة التي عقدت بالتعاون مع اليونيسف حول التعامل الاعلامي تجاه الطفل، أن هناك دور مهم يلعبه الإعلام فى تحديد الأولويات فى مراحل تنمية الطفولة المبكرة و حماية الاطفال من العنف و الاستغلال و سوء المعاملة و مختلف التعقيدات التى تؤثر عليهم سلبا.

وأوضح أن الإعلام له دور عميق فى الأطفال والأسر المصرية، متابعا:"علينا أن نعمل على تعزيز دور الإعلام لكى يكون ملهما ومجددا للتوجهات، مؤكدا أن منظمة اليونيسيف تدعم مدونة السلوك وتدعم أن يكون هناك إجراء لأبحاث بالنسبة للأطفال وإنشاء لجنة للأطفال فى المجلس وأن يكون المحتوى صديقا للأطفال فى الدراما والأشكال المختلفة.