شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يعلن إنشاء لجنة للطفل بالمجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن بدء تطبيق البرتوكول الموقع بين المجلس ومنظمة اليونيسيف لتحسين جودة وحياة الطفل المصرى والأجواء المحيطة به.

ووجه مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، صباح اليوم الأحد، التحية لبرونو ماييس ممثل منظمة اليونيسيف، مشيرا إلى أن مفاوضات المجلس ومنظمة اليونيسيف استمرت أكثر من شهرين لتحسين جودة حياة الطفل المصرى والأجواء المحيطة به.

وتابع: "مشروعنا بدأ صغير ولكن هذا المشروع سيلقى حماسا كل بيت فى مصر لأن النية خالصة طبقا لبرتوكول عظيم، البرتوكول أعطانى أن أحكم تصرفاتى أمام الطفل من خلال مدونة سلوك علمية توضح الضوابط التى تحكم عمل الصحافة بالنسبة للطفل".

وأضاف مكرم محمد أحمد أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لتحسين أداء الصحفيين بالنسبة للطفل، متابعا: "نحرص على أن يكون لدى كل المعنيين بشئون الطفل والمرأة سيل من المعلومات"، معلنا عن إنشاء لجنة للطفل ضمن لجان المجلس الاعلى للإعلام.