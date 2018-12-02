شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام: سندعم كل برنامج داعم وهادف للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البروتوكول الذى وقعه المجلس مع اليونيسيف "عظيم" ويعطيه الفرصة أن يحكم تصرفاته إزاء الطفل عبر مدونة سلوك علمية، مضيفا أنه سيكون هناك دورات عديدة مفيدة وسيل من المعلومات يقدم لكافة الصحفيين لتؤدى الدورات إلى تحسين أدائهم.

وأضاف مكرم، خلال كلمة له بالدائرة المستديرة التى عقدت بالتعاون مع اليونيسف حول التعامل الإعلامى تجاه الطفل، أن كل برنامج يدعم الطفل فإن المجلس على استعداد لدعمه وتقديم مستشارين أكفاء تربويين، متابعا: "أملنا بلا حدود لتقديم خدمة إعلامية جيدة للطفل المرأة المصرية، ولدينا آمال كبيرة بمعاونة اليونيسيف لتخطى كل المصاعب، نستبشر خيرا بالتنفيذ الأمين لكافة بنود هذا البروتوكول الذى مكننا أن نعالج أحد النقائص التى نعانيها".