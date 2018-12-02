شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الملاحة الجوية فى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات بدول الخليج العربى.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة الى الكويت ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 926 المتجهة إلى دبى، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق عددا من مطارات دول الخليج العربى.