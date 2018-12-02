الراعي دعا إلى ضبط النفس: من غير المقبول أن نشاهد عودة فلتان السلاح

شدد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ على انه "من غير المقبول أن نشاهد عودة فلتان ​السلاح​ الذي يحصد ضحايا وجرحى ويؤجج نار الفتن الطائفية والمذهبية"، داعيا الى "التعقل وضبط النفس ووحدها دولة القانون تحمي الكل في حقوقهم وكراماتهم".

وأضاف في عظة يوم الأحد "يكفي أن نفكّر بفشل الأفرقاء وعجزهم عن الاتّفاق على تأليف الحكومة وليس في الأفق بصيص أمل طالما أنّ كلّ فريق أسير مطلبه على حساب المؤسّسة الدستوريّة والاقتصاد".

وقال: " نعيش غصة خانقة بسبب الجماعة السياسية التي تعود بلبنان الى الوراء من دون أي وخز ضمير، وقد فشلوا في تأليف الحكومة".