شبيب عي عشاء لجمعية "نفس جديد": تشكّل حلقة أمان ترفع من شأن بيروت

أكد محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ "أهمية العمل الإنساني وانعكاسه على حياة الفرد".

وفي كلمة له خلال رعايته العشاء السنوي الأول لجمعية "نفس جديد"، لفت إلى أن "هذه الجمعية تتخطى بفعل مبادرتها البعد الإنساني، إذ تحمل أبعادا مزدوجة تجمع بين الهدف البيئي الحضاري والبعد الإنساني غير المسبوق"، معتبرا أنها "تشكل مع كل المبادرات الخيرة الأخرى ومع كل ما يقوم به ​القطاع العام​ حلقة أمان ترفع من شأن بيروت".

وأكد أن "فكرة الجمعية تتلاقى مع مشروع ​بلدية بيروت​"، لافتا إلى 'التقدم الجدي الحاصل في مجال إعادة تشجير بيروت وزيادة مساحاتها الخضراء"، متمنيا "أن تنمو هذه الجمعية، تماما كما تنمو الأشجار التي زرعت هذا العام في بيروت، وتزداد أوراقها الخضراء وتصبح شبيهة لبيروت".