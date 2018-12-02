الطقس يستقر الطقس تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن الطقس يستقر تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط ليعود و يتأثر تدريجياً اعتباراً من فجر الثلاثاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع محدود بدرجات وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً خاصة في الجنوب، يتحول خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الاثنين الثلاثاء.
كما توقعت ان يكون طقس الثلثاء غائم إجمالاً مع تساقط امطار متفرقة ورياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة يتوقع حدوث برق ورعد صباحاً كما يتشكل الضباب على المرتفعات .
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