ترامب أمِل لقاء الزعيم الكوري الشمالي في كانون الثاني أو شباط

أعلاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن أمله بـ"لقاء زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ خلال شهر كانون الثاني أو شباط".

ولفت في تصريح للصحافيين الّذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من ​الأرجنتين​، حيث شارك في قمة ​مجموعة العشرين​، إلى ​واشنطن​، إلى أنّ "هناك ثلاثة مواقع يتمّ البحث بها لعقد هذه القمة"،

وستكون هذه القمة الثانية بين ترامب وجونغ أون، بعد قمتهما التاريخية الأولى في ​سنغافورة​ في حزيران الماضي.