ترامب أمِل لقاء الزعيم الكوري الشمالي في كانون الثاني أو شباط

أعلاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بـ"لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال شهر كانون الثاني أو شباط".
ولفت في تصريح للصحافيين الّذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من الأرجنتين، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، إلى واشنطن، إلى أنّ "هناك ثلاثة مواقع يتمّ البحث بها لعقد هذه القمة"،
وستكون هذه القمة الثانية بين ترامب وجونغ أون، بعد قمتهما التاريخية الأولى في سنغافورة في حزيران الماضي.
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