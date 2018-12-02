نتانياهو: توصيات الشرطة بتوجيه اتهام لي في قضية فساد ليس لها وضع قانوني

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على أنّ "توصيات "​الشرطة الإسرائيلية​ ضدّي وضدّ زوجتي ليست مفاجئة وليس لها وضع قانوني. في النهاية سوف يصلون إلى النتائج السابقة نفسها".

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية "أنّها أوصت بتوجيه اتهام إلى نتانياهو وزوجته سارة في قضية احتيال وفساد"، وذلك بعدما كانت أوصت باتهامه في قضيتي فساد أخريين.

وعلى المدعي العام الآن أن يقرّر ما اذا كان سيوجّه اتهامًا إلى نتانياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنّهما سعيا إلى الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الّذي تملكه مجموعة "بيزيك للإتصالات"، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات.