سفير النمسا في طهران: إيران واحدة من أكثر الدول أمنا في العالم

ركّز سفير ​النمسا​ في ​طهران​ اشتفان شولتز، على أنّ "​إيران​ هي واحدة من أكثر الدول أمنًا في العالم، وقد أثبت معهد أبحاث معتمد من ​بريطانيا​ هذا الادعاء".

ولفت في اجتماع مع محافظ همدان سعيد شاهرخي، إلى أنّ "النمسا هي حاليًا تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وهي عازمة على التعاون بشكل أفضل مع إيران"، منوّهًا إلى أنّ "العلاقة بين إيران والنمسا تعود إلى 700 عام مضى، وانّ همدان لعبت دورًا مركزيًّا في العلاقات بين البلدين".

وأكّد "أهمية إنشاء الأعمال التجارية وإقرار الإتصال في هذا المجال، وأنّ 97 في المئة من الشركات النمساوية المتوسطة والصغيرة الحجم تنشط في مجال السياحة".