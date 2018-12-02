أفادت قناة "العربية" بأن أعداد الجرحى في ​احتجاجات​ ​فرنسا​ وصل إلى 117 شخصا. وأعلنت القناة أن اجتماع أزمة ستعقده ​الحكومة الفرنسية​ اليوم، مؤكدة ان الحياة طبيعية صباح اليوم في باريس والطرق مفتوحة.

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