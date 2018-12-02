البنتاغون: العثور على قائد الأسطول الخامس الأدميرال سكوت ميتاً بالبحرين

أعلنت ​البحرية الأميركية​ العثور على قائد القوات البحرية في ​الشرق الأوسط​ الأدميرال سكوت ستيرني ميتا في مقر إقامته في ​البحرين​، مستبعدة وجود شبهة جرمية وراء وفاته. وأوضح قائد العمليات البحرية الأميركية الأدميرال جون ريشاردسون في بيان أن خدمة التحقيقات الجنائية البحرية ووزراة الداخلية البحرينية "تتعاونان في التحقيق بملابسات الوفاة، ولكن حتى الآن لا وجود لشبهات جنائية". وأضاف ريتشاردسون أن نائب ستيرني وهو "الأدميرال بول شليس تولى قيادة الأسطول".

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