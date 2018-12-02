السفير السعودي: الطيب صالح رمز للثقافة العربية

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان ندوة عن الأديب السوداني الراحل الطيب صالح بمقر السفير بالخرطوم ، تحت شعار (الطيب نبيل الثقافة العربية).

وخاطب الندوة ، التي ، التي أقيمت مساء الخميس الماضي ، وزير الدولة بوزارة الثقافة والسياحة مصطفى محمود ، بحضور وزير الثقافة بولاية الخرطوم الهادي حسن عبد الجليل ، ولفيف من العلماء وأساتذة الجامعات والسفراء والإعلاميين ، وأعضاء من المجلس الوطني ، ووفد مجلس الشورى السعودي الزائر للبلاد .

وأكد مصطفى محمود عمق العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية ، مشيراً إلى التواصل الثقافي بينهما ظ، وقال أن للثقافة دوراً كبيراً في تعزيز التعاون العربي ، وعلى وجه الخصوص بين المملكة والسوداني .

وأشار إلى أن أحتفال السفير السعودي الدكتور حسن بن علي جعفر بذكرى الراحل الطيب صالح يعكس العلاقة المتميزة والتواصل المستمر بين البلدين ، شاكراً السفارة لإهتمامها بذكرى الطيب صالح .

واستعرض السفير بوزارة الخارجية خالد موسى مسيرة السودان والسعودية وتاريخها ، وقدم سرداً لمسيرة الأديب الطيب صالح الادبية والفكرية والثقافية .

وقال السفير السعودي إن الطيب صالح رمز للثقافة العربية ، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور يوما بعد يوم في شتى المجالات ، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس عمر البشير ، لافتاً إلى وجود تبادل بين البلدين في المجالات الثقافية والمعرفية والدراسات الجامعية .

واعرب رئيس وفد الشورى السعودي الزائر الدكتور عساف بن سالم أبو أثنين عن بالغ شكره للحفاوة والتكريم الذي وجده أبان زيارته للسودان ، وأشار إلى أن الزيارة حققت أهدافها في التواصل مع شعب السودان .

وقال الطيب صالح أديب يستحق أن تحتفل به المملكة العربية السعودية .

وقدم الأديب السعودي د.محمد الناصر محاضرة بعنوان الطيب نبيل الثقافة العربية بحسب صحيفة المجهر ، تناول فيها كل المشاهد التي مر بها الأديب صالح ، وقال (يجب على كل العرب أن يحتفلوا بذكرى الراحل الطيب صالح).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)