ضبط 13 ألف شيقل مزيفة

الخليج 365 | فريق التحرير

كشفت الشرطة عن شبكة لترويج العملة المزيفة في بيت لحم، واعتقلت ثلاثة أشخاص كان بحوزتهم مبلغ ماليّ.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، إنّه تم القبض على ثلاثة أشخاص في أحد المحلات التجارية ببيت لحم، وبحوزتهم مبلغ 13 ألف شيقل تبيّن أنها مزيفة.

وبحسب ارزيقات، فإنّ الثلاثة أفادوا أنّ مصدر الأموال شخص من مناطق الداخل الفلسطيني، يقوم بإحضارها وترويجها في المحافظة، مشيرًا إلى أنّه تم التحرّز على المبلغ وتوقيف الثلاثة لإحالتهم للنيابة العامة.