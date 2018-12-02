العثور على قائد أميركي بارز جثة هامدة في البحرين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 11:20 صباحاً - أعلن #الجيش_الأميركي العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال، #سكوت_ستيرني، جثة هامدة في مقر إقامته في #البحرين، السبت، مؤكداً استبعاد أي شبهة جنائية حول موته.

وقال الأدميرال جون ريتشاردسون، رئيس العمليات البحرية الأميركية، في بيان إنّ “هذه أنباء مدمّرة لعائلة ستيرني وللأسطول الخامس وللبحرية بأكملها”.

وأشاد الأدميرال ريتشاردسون بمناقب الضابط الراحل، مؤكدا أنّه “في هذا الوقت ليست هناك أي شبهة جنائية”. وأشار إلى أنّ دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأميركية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.

وبانتظار تعيين خلف لستيرني، تم تكليف نائب قائد الأسطول الخامس مساعد نائب الأدميرال، بول شليز، تولي مهام الضابط الراحل مؤقتاً.

وكان ستيرني تولّى في أيار/مايو مهامه قائداً لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية – التي تشمل الأسطول الخامس – والقوات البحرية المشتركة.

وستيرني متحدّر من شيكاغو والتحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرّجه من جامعة نوتردام حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد. ولاحقاً حصل على درجة الماجستير من جامعة الدفاع الوطني (أن دي يو) التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وخدم ستيرني في العديد من أسراب الطائرات المقاتلة، وتولّى في كابول رئاسة أركان فريق العمل المشترك.

وفي الولايات المتّحدة، مارس ستيرني مهام مختلفة، بما فيها التدريب، كما شغل العديد من المناصب العليا، ومن بينها منصب مدير العمليات في القيادة المركزية.

المصدر: واشنطن – فرانس برس