ضربة أميركية تقتل مسلحين من “الشباب”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 11:20 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي أنه قتل 9 مسلحين في غارة جوية استهدفت حركة الشباب الصومالية في بلدة ليبيدي، ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتطرفة.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن الضربة نفذت يوم الجمعة.

وقالت أفريكوم، في بيان في وقت متأخر السبت “نقيم حاليا هذه الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل تسعة متطرفين”، مشيرة إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية دورية في الصومال دعما للحكومة التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات.

وشنت المقاتلات الأميركية 36 غارة جوية على الأقل هذا العام ضد حركة الشباب، إحدى أكثر الحركات الإرهابية فتكا في أفريقيا، والتي لا تزال تشن هجمات دامية في العاصمة مقديشو ومدن أخرى.

المصدر سكاي نيوز عربية