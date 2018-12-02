وزير الدفاع الأميركي: “الطاغية” يجب أن يرحل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 11:20 صباحاً - في تطور جديد للصراع بين البلدين، ندد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الأحد، بالرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو بوصفه طاغية يقود بلاده الغنية بالنفط إلى دمار مضيفا أن “نظامه لابد وأن يرحل في نهاية الأمر”، حتى يتحسن الوضع.

ولكن ماتيس لم يشر إلى أي دور للولايات المتحدة في مثل هذه العملية وقال أمام منتدى للأمن في كاليفورنيا “الأمر يعود للشعب الفنزويلي والدول الإقليمية في تلك المنطقة للمساعدة في التعجيل بذلك وإعادة هذا البلد إلى مستقبل أكثر ازدهارا وإيجابية”.

وفر أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي من بلادهم الغنية بالنفط في السنوات الأخيرة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية ومعدل التضخم المرتفع والجريمة العنيفة.

وفرضت واشنطن عقوبات على فنزويلا منددة بمادورو بتهم سحقه حقوق الإنسان والتسبب في انهيار اقتصادي.

المصدر سكاي نيوز عربية