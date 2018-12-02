كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السراج وحفتر يبحثان مع مسؤولين أردنيين الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى الأردن لإجراء مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ومن المتوقع أن يلتقي السراج، خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء الأردني ومسؤولين آخرين.

زيارة السراج تزامنت مع زيارة القائد العام للجيش الليبي خليفة #حفتر إلى عمّان حيث بحث بدوره عددا من القضايا تتعلق بليبيا والمنطقة.

وأكد حفتر حرصه على وحدة ليبيا، والحفاظ على أمنها، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة.