كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: مسؤولون بإدارة ترامب انتهكوا قانون "هاتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهك ستة مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمن فيهم المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه، قانون "هاتش"، باستخدام حساباتهم الحكومية الرسمية على موقع تويتر، للانخراط في النشاط السياسي الحزبي.

والمسؤولون الستة هم المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه، ونائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض جيسيكا ديتو، والمساعد التنفيذي للرئيس مادلين فيسترهوت، والمساعد الخاص للرئيس السابق، ومدير الشؤون الإعلامية هيلين أغيري فيريه، السكرتير الصحافي للنائب الرئيس أليسا فرح، ومديرة مكتب نائب مدير الاتصالات والإدارة، جاكوب وود.

ويحد قانون هاتش من بعض الأنشطة السياسية للموظفين الفيدراليين، في محاولة لمنع الحكومة الفيدرالية من التأثير على الانتخابات أو العمل بطريقة حزبية، حسبما نقل موقع شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ويشمل ذلك إرسال رسائل حزبية من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في الأعمال الحكومية الرسمية.

وانتهك جميع الأشخاص الستة قانون هاتش، باستخدام حساباتهم على تويتر، والتي يستخدمونها لأغراض رسمية.

ووجد أن هذه التغريدات التي قام بها شاه وغيره من المسؤولين أخيراً، انتهكت قانون هاتش، لأنهم استخدموا الشعار السياسي للمرشح الحالي، الرئيس دونالد ترامب والذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في 2020، MAGA والتي هي اختصاراً لـ Make America Great Again.

وأصدرت المنظمات الأخلاقية في واشنطن، رسائل تحذيرية إلى جميع المسؤولين الستة وحذرت من أن المزيد من الانخراط في السلوك الذي يعتبر "نشاطاً سياسياً محظوراً أثناء وظيفته الحالية في موقع يغطيه قانون Hatch سيتم اعتباره انتهاكاً متعمداً ومعرفياً للقانون، مما قد يؤدي إلى مزيد من الإجراءات.