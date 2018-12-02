كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تفرج عن محافظ القدس و9 من كوادر فتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، اليوم الأحد، عن محافظ القدس عدنان غيث، و9 من كوادر حركة "فتح" الذين اعتقلوا قبل عدة أيام.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى، محمد محمود، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس.

كما قررت المحكمة الإفراج عن 9 من نشطاء وكوادر حركة فتح، بشرط عدم دخول الضفة الغربية مدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.

وشمل القرار "علاء أبو الهوى، وعامر عواد، وفادي محمود، وحسام أبو اسنينة، وخليل بشير، ومحمد القاق، وأحمد مصطفى، وإياد هدرة، وحاتم المهلوس".