كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية": الحياة طبيعية في باريس والطرق مفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، بأن السلطات الفرنسية قامت بتنظيف شوارع باريس من السيارات المحروقة وآثار الشغب.

وأكدت السلطات الفرنسية، صباح اليوم الأحد، عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح والطرق في باريس.

وشهدت باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.