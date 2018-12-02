كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية: إصابة 133 خلال الاحتجاجات واعتقال 412 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، إصابة 133 شخصًا خلال الاحتجاجات واعتقال 412 أخرين، حسبما ذكرت قناة العربية.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.