كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بلجيكا توزع حبوب اليود على مواطنيها خشية تسريب إشعاعي نووي

بدأ القضاء البلجيكي بالاستفسار حول جدوى تمديد العمل في مفاعلين نوويين، لأن القرار لم يعتمد التقييم البيئي اللازم، وفق المدعي العام البلجيكي.

وكانت السلطات البلجيكية قد أقرت تمديد العمل في مفاعلين نوويين على مدى عشر سنوات، وهما محطة “تيهانج” وأخرى قريبة من الحدود مع هولندا في منطقة (دويل).

وفي الوقت الحالي، تقوم الحكومة الفيدرالية في بلجيكا بتوزيع أقراص اليود المجانية على الجميع، لاستخدامها إذا ما حصل الأسوأ، كحادث نووي أو هجوم إرهابي بأسلحة كيماوية، بحسب موقع يورو نيوز.

ويمكن لهذه الأقراص أن تساعد في الحد من تأثير الإشعاعات النووية، الأمر الذي يوضحه الصيدلي ديديه رونس، ليورنيوز: “بدأت الحملة مؤخرا، وهناك الكثير من الاهتمام في هذا الشأن في الساعات القليلة الماضية”.

لكن السلطات البلجيكية تشترط على من يحصلون على هذه الحبوب أن يتناولوها فقط عندما يتم نشر تحذير رسمي بهذا الشأن.